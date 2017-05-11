برلمانية عن قرار التعويم: "محافظ البنك المركزي هو اللي مغرقنا"

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لايُراقب محافظ البنك المركزي بحكم القانون، نظرًا لأنه تابع لسلطة مستقلة، فيما تستقر الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية، متابعةً:" وده رغم إن هو اللي مغرقنا في ارتفاع الأسعار اللي بنعاني منه دلوقتي".

جاء ذلك خلال ورشة عمل "السياسات المالية والنقدية: رؤية تحليلية"، المنعقدة اليوم الخميس، والمنظمة من قِبل معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب.

وأكدت عثمان، أن محافظ البنك المركزي هو المسؤول عن تبعات قرار التعويم، مشيرةً إلى أنه كان لابد من أن يسبق القرار إجراءات لحماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني، الذي يعاني منه الشعب الآن، على حد قولها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها كانت تتوقع أن يصل سعر الدولار أثناء تفعيل قرار التعويم إلى 10 أو 11 جنيهًا لا أن يصل إلى 18 جنيهًا، ما تسبب في زيادة الديون وارتفاع معدل التضخم.