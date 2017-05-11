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تأجيل إعادة محاكمة متهم بمذبحة كرداسة لـ 8 يوليو

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بمذبحة كرداسة لـ 8 يوليو تأجيل إعادة محاكمة متهم بمذبحة كرداسة لـ 8 يوليو

مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة متهم بمذبحة كرداسة

كتب – أحمد أبو النجا:

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد أبو حجازة في اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، لجلسة 8 يوليو المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس ومحمد سليمان.

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