الصدفة تنقذ موظفو شركة لنقل الأموال من "كمين" السطو المسلح بالواحات

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني بمباحث الجيزة، فشل عملية السطو المسلح على سيارة لنقل الأموال بطريق الواحات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن مسلحين يستقلون سيارة ملاكي، اعترضوا طريق سيارة لنقل الأموال، وأطلقوا وابلا من الرصاص، بقصد السرقة.

وأوضح المصدر، أن تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الجيزة، والرائد كريم رفعت، رئيس مباحث الواحات، توصلت إلى أن الجناة اعترضوا طريق السيارة في طريق عودتها إلى مقر الشركة بعد إيداع مبلغ 8 ملايين جنيه بإحدى البنوك، واكتشفوا أن السيارة فارغة.

وأشار المصدر، إلى أن الجناة لاذوا بالفرار، فيما أدلى موظفو الشركة بأوصافهم، مشددا على أنه جاري فحص عدد من المشتبه فيهم.