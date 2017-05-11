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مصادر: «التربية والتعليم» تدرس آليات جديدة للتعاقد مع المعلمين

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مصادر: «التربية والتعليم» تدرس آليات جديدة للتعاقد مع المعلمين مصادر: «التربية والتعليم» تدرس آليات جديدة للتعاقد مع المعلمين

التحرير

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قالت مصادر مطلعة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، إن الاجتماع الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم السبت المقبل مع قيادات الأكاديمية سوف يشهد وضع مجموعة من الآليات والمعايير لحل مشكلات المعلمين.

وأكدت المصادر -التي رفضت الإفصاح عن هويتها- أنه سيتم الإعلان عقب انتهاء الاجتماع عن وضع آليات جديدة للتعاقد مع المعلمين والمعلمات بطريقة أكثر إحكامًا وتكون مرضية لجميع الأطراف.

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وكان الدكتور صلاح غنيم، نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والقائم بأعمال مدير الأكاديمية، قد صرح بأنه بناءً على توجيهات الوزير بالدعوة لاجتماع مجلس إدارة الأكاديمية يوم السبت، فسوف تتم مناقشة العديد من الرسائل والشكاوى التى وصلت للوزير، ومنها موضوع بحث ترقية 516 ألف معلم خلال هذا العام، والذين سبقت ترقيتهم عام 2012.

وأضاف: "سيتم بحث موقف المعلمين السابق تعيينهم بمسابقة 30 ألف معلم ولم يجتازوا شرط محو أمية 5 أو 10 أفراد حسب المنطقة الجغرافية المكلف بالعمل بها أو الحصول على الدبلوم التربوي، بالإضافة لتقنين أوضاع المعلمين المساعدين السابق التعاقد معهم فيما قبل عام 2013، وتطوير آلية عمل المسابقات التى تنظم التعاقد مع المعلمين المساعدين الجدد وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية واختيار الأفضل".

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التحرير

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