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«الثروة السمكية»: افتتاح «قناة البط» 30 يونيو

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«الثروة السمكية»: افتتاح «قناة البط» 30 يونيو «الثروة السمكية»: افتتاح «قناة البط» 30 يونيو

التحرير

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استغاثات وشكاوى كثيرة، أطلقها مئات الصيادين ومستأجري المزارع السمكية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، لتطهير "قناة البط" من الطبقات الطينية، التي تعوق سير مياه النيل عبر البحيرة.

المهندس عبد الخالق مصطفى، مدير الإدارة الهندسية للتنمية والثروة السمكية، قال: إنه "جاري حل الأزمة، ومن المنتظر افتتاحها قبل 30 يونيو المقبل"، مضيفًا أن حل مشاكل مشروع قناة البط، سيساهم في إنقاذ 32 ألف فدان من المزارع السمكية، التي تعاني من تراكم طبقات طينية، وزيادة في نسبة الملوحة بغربي مثلث بحيرة المنزلة، إضافة إلى أنها ستساعد في تطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة بداية من مثلث "الديبة" شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة، وتزيد من رفع معدل إنتاجية الفدان من الأسماك.

وتابع "مشروع قناة البط يعتبر أحد المشروعات القومية التي تهم قطاعًا كبيرًا من أبناء المحافظة العاملين بمهنة الصيد، حيث أن تكلفته بلغت 17 مليون جنيه".

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يذكر أن مشروع " قناة البط" كان قد توقف لفترة طويلة، وتم استئناف العمل به في الفترة الأخيرة، قبل أن تعيقه عدد من المشكلات الفنية.

 

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التحرير

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