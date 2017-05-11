أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (1)مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (1)

مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (2)مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (2)

مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (3)مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (3)

مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (4)مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (4)

مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (5)مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (5)

مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحريةمميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، للوقوف على آخر تطورات إنشاء ‏المشروع.‏

وأشاد مميش بحجم الإنجازات في العمل بمشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد، مؤكدا أنه يجري على قدم وساق، للانتهاء منه في الوقت المحدد بنهاية عام 2017.‏

كان رئيس الهيئة قد أعلن أن أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد، تشمل إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومترات ‏بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، لتتولى بعدها هيئة قناة السويس أعمال التكريك بجانب الأرصفة، وتعميقها إلى 18 مترا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة