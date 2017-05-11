بالصور.. مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، للوقوف على آخر تطورات إنشاء ‏المشروع.‏

وأشاد مميش بحجم الإنجازات في العمل بمشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد، مؤكدا أنه يجري على قدم وساق، للانتهاء منه في الوقت المحدد بنهاية عام 2017.‏

كان رئيس الهيئة قد أعلن أن أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد، تشمل إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومترات ‏بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، لتتولى بعدها هيئة قناة السويس أعمال التكريك بجانب الأرصفة، وتعميقها إلى 18 مترا.