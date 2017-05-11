بالصور.. مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد
مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (1)
مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (2)
مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (3)
مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (4)
مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية (5)
مميش وعرفات يتفقدان الأرصفة البحرية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، للوقوف على آخر تطورات إنشاء المشروع.
وأشاد مميش بحجم الإنجازات في العمل بمشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد، مؤكدا أنه يجري على قدم وساق، للانتهاء منه في الوقت المحدد بنهاية عام 2017.
كان رئيس الهيئة قد أعلن أن أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد، تشمل إنشاء الأرصفة البحرية بطول 5 كيلومترات بواقع 3 كيلو أرصفة بالشرق، و2 كيلو بالغرب، لتتولى بعدها هيئة قناة السويس أعمال التكريك بجانب الأرصفة، وتعميقها إلى 18 مترا.
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