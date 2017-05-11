تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لـ 5 يوليو

بالفيديو - سالم عبدالجليل بعد قرار منعه من الخطابة: "سأخلع عمامتي إذا أخطأت"إقرأ المزيد 38,467

وزير الأوقاف: منع سالم عبد الجليل من الخطابة بعد تصريحاته عن المسيحيينإقرأ المزيد 9,107