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تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لـ 5 يوليو

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بعد أكثر من مائة عام.. عودة جريدة السفور مرة أخرى

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تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لـ 5 يوليو

تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لـ 5 يوليو

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