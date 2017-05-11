تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لـ 5 يوليو
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تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش لـ 10 يونيو
تأجيل محاكمة 26 متهماً بخلية الجيزة الإرهابية لـ 5 يوليو
النيابة تحقق في واقعة الاشتباه في تسمم 18 شخصا بفندق شهير بالنزهة
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خالد منتصر عن قانون تنظيم الفتوى: الدول الدينية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم