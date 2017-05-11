تكريم طالب الثانوي صاحب المركز الأول في أولمبياد العلوم بأمريكا -صور

كتبت- ياسمين محمد:

كرمت فاطمة خضر مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الخميس، الطالب يوسف عمرو البدري الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم بمسابقة أولمبياد العلوم والهندسة "ISWEEEPk"، المقامة بولاية تكساس بأمريكا.

وتسلم الطالب ودرع المديرية جدير بالذكر أن هذا الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.

يذكر أن طالب يدرس بالصف الثاني الثانوي بمدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة الساحل التعليمية، ويعد يوسف أول عربي وأول مصري يحصل على الميدالية الذهبية في هذه المسابقة، وذلك بعد أن ابتكر مشروعًا متكاملًا، قرر أن يطلق عليه اسم (GOBEL).

وأكد الطالب أنه عبارة عن محطة لتوليد الطاقة باستخدام عدسات متطورة تنتج طاقة تبلغ 97 % دون حدوث أي تلوث في الهواء، لافتًا إلى أنه قد تم عمل التجارب على هذا المشروع تحت إشراف المركز القومي للبحوث والتجارب.

وأشار إلى أن هدفه من هذا المشروع حل مشكلة تلوث الهواء، بعد أن علم منذ أربع سنوات أن القاهرة مصنفة كأكثر المدن تلوثا على مستوى العالم، كما علمت أن أكثر من 5 ملايين إنسان يموتون في العالم بسبب مشكلة تلوث الهواء فقط.