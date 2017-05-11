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وكيل إسكان المنوفية لـ"مصراوي": إحالتي للتحقيق مخالفة للقانون

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وكيل إسكان المنوفية لـ"مصراوي": إحالتي للتحقيق مخالفة للقانون وكيل إسكان المنوفية لـ"مصراوي": إحالتي للتحقيق مخالفة للقانون

مصراوي Masrawy

وزارة الإسكان

المنوفية مروة فاضل:

قال المهندس محمد سليمان، وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، اليوم الخميس، إن إدارة التخطيط بالمحافظة، أبلغته بإحالته للتحقيق، لتأخر تسليم مشروعات خاصة بوزارة الصحة.

وأكد سليمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن إحالته للتحقيق مخالفة للقانون، لأن ميعاد تسليم المشروعات لم يحن بعد، كما يفترض خضوعه للتحقيق بالنيابة الإدارية، أو رفع تقرير لوزير الإسكان بالمخالفات أولا.

وأضاف أنه يمر يوميا على جميع المشروعات المسندة للإسكان، ويطالب بسرعة إنجازها، حرصا على تسليمها في المواعيد المقررة.

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