بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد إنشاءات محطة اليسر لتحلية المياه

البحر الأحمر. أحمد عوض:

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، إنشاءات محطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال المحطة، حتي يتم تشغيلها في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعد من المشروعات العملاقة على أرض المحافظة الساحلية، وتعد المحطة الأكبر في مجال تحلية المياه بمصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبد الله أن المحطة ستساهم في القضاء نهائيا على مشكلة المياه بالغردقة، حيث توفر ٤٠ ألف متر مكعب من المياه يوميا كمرحلة أولى، تصل إلى ٨٠ ألف متر مكعب يوميا، فور الانتهاء من المرحلة الثانية.

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