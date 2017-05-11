أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد إنشاءات محطة اليسر لتحلية المياه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جولة محافظ البحر الأحمر (1)جولة محافظ البحر الأحمر (1)

جولة محافظ البحر الأحمر (2)جولة محافظ البحر الأحمر (2)

جولة محافظ البحر الأحمر (3)جولة محافظ البحر الأحمر (3)

البحر الأحمر. أحمد عوض:

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، إنشاءات محطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال المحطة، حتي يتم تشغيلها في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعد من المشروعات العملاقة على أرض المحافظة الساحلية، وتعد المحطة الأكبر في مجال تحلية المياه بمصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبد الله أن المحطة ستساهم في القضاء نهائيا على مشكلة المياه بالغردقة، حيث توفر ٤٠ ألف متر مكعب من المياه يوميا كمرحلة أولى، تصل إلى ٨٠ ألف متر مكعب يوميا، فور الانتهاء من المرحلة الثانية.
8 مرفقات

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة

وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة