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إقامة 15 معرض "أهلا رمضان" في سوهاج

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إقامة 15 معرض "أهلا رمضان" في سوهاج إقامة 15 معرض "أهلا رمضان" في سوهاج

مصراوي Masrawy

معارض اهلا رمضان

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان، بإقامة 15 معرض " أهلًا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع "، الرقابة الإدارية، الغرفة التجارية، والصندوق الاجتماعي، والقوات المسلحة".

وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه كلّف رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين للبدء في إقامة سلسلة معارض "أهلا رمضان" لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية أيضًا بتكثيف الحملات على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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