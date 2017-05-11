مصدر بالأهلي: ضم أحمد توفيق؟ «سيناريو مثل أفلام الأكشن»

التحرير

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نفى مصدر بالنادي الأهلي، الأنباء التي روجها البعض عن توقيع أحمد توفيق، لاعب خط وسط الزمالك، للقلعة الحمراء، لمدة 3 سنوات، بعد عودته من رحلة ترانزيت في السد القطري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، ساخرًا «البعض يعتقد أن وجود أكرم توفيق قد يمثل حافزًا لنا للتعاقد مع أشقائه المنتشرين في الأندية المصرية.. الحقيقة حاليًا يكفيني التعاقد مع واحد منهم فقط».

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وأضاف المصدر: «أحمد توفيق لاعب مرتبط بتعاقد ممتد مع نادي الزمالك فكيف أجعله يوقع للأهلي.. ما هذا الخيال الواسع الذي يجعلنا نضمه للسد القطري ترانزيت ثم نضمه لصفوفنا بعد ذلك؟ هذا السيناريو مثل أفلام الأكشن التي تكرر نفس القصة والبعض يلجأ لهذا الخيال للحديث عن الأهلي».