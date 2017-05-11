خالد عبد العزيز: قانون الرياضة «مش قرآن.. وممكن يتغير بكرة»

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قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن قانون الرياضة لا يمنع أحد من اللجوء إلى القضاء الإداري، لحل مشاكله، مشيرًا إلى أن الوزير لا يتنازل عن صلاحيته، بل دائمًا يحاول وضع قانون يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية.

وأوضح في كلمته خلال اللقاء المفتوح الذي عقد داخل نقابة الصحفيين، بحضور النقيب عبد المحسن سلامة، وأعضاء النقابة، اليوم الخميس، أن الدستور المصري بعد 2014، ألزم وزارة الرياضة بمراعاة المواثيق الدولية قبل وضع القوانين، حتى لا تتعرض الدولة لعقوبات من الاتحادات الدولية، قد تصل إلى إيقاف النشاط الرياضي في مصر، حال مخالفة الدستور.

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وأضاف أن القانون ليس عبارة عن "قران"، لأنه من الممكن تعديل مواده المتعارضة مع الدستور، في أي وقت، وأو يتقدم الوزير في ذلك الوقت لتعديل القانون داخل البرلمان، مُشيرًا إلى أن القانون الحالي تم تعديله 6 مرات حتى الآن.