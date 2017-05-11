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أحمد جعفر يؤجل البت في عروض الرحيل

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أحمد جعفر يؤجل البت في عروض الرحيل أحمد جعفر يؤجل البت في عروض الرحيل

التحرير

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قرر أحمد جعفر، مهاجم ، تأجيل البت في العروض التي تلقاها مؤخرًا للرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات لـ«التحرير»، إن أحمد جعفر، طلب من الأندية التي تقدمت بعروض من أجل التعاقد معه، تأجيل الأمر حاليًا، والانتظار حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، أن جعفر، تلقى 3 عروض خلال الأيام الماضية، من أندية المقاولون العرب وبتروجت وإنبي، بداية من الموسم المقبل.

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وتابع المصدر، أن جعفر طلب تأجيل الحديث في تلك العروض، لحصوله على فرصة المشاركة أساسيًا مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه حتى آلان لم يحصل على الفرصة كاملة وتم استبعاده فنيًا وهو لا يعاني من أي إصابة حاليًا.

يذكر أن الزمالك سيواجه كابس يونايتد في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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التحرير

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