24 مايو.. الاجتماع الأول لمجلس إدارة «النادو» المصري

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يجتمع أعضاء مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» اجتماعهم الأول برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم، وعضوية كل من نبيل حلمي، ومها شفيق، ومحسن النحريري، وسيف حلمي، وذلك يوم 24 مايو المقبل.

ويهدف هذا الاجتماع لمناقشة خطة المنظمة خلال عام 2016، ومناقشة الملامح العامة للخطة الخمسية التي تمتد حتى 2023، والميزانية الخاصة بالمنظمة وجذب الرعاة لأنشطة المنظمة خلال الفترة المقبلة.

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يأتي هذا في إطار السياسة العامة لوزارة الرياضة، والتي تهدف إلى الاهتمام بكافة قطاعات الرياضة المختلفة، وتنمية التوعية بمخاطر المنشطات التي من الممكن أن يقع فيها أبطالنا الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، وكذلك سعي الوزارة في حصول المعمل المصري للكشف عن المنشطات على الاعتماد الدولي بالتعاون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في مارس الماضي بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (egy-nado) النادو المصري.