مستخلصو الجمارك: على الحكومة تنقية المهنة من الدخلاء

الإسكندرية – محمد أحمد:

قال المهندس جابر مختار، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المهنة تواجه أزمة كبيرة تتمثل في وجود من وصفهم بدخلاء عليها من العاملين ببعض شركات القطاع الخاص، الذين ينهون إجراءات رسائل جمركية غير تابعة لشركاتهم بما يعد تجاوزًا للصلاحيات، يعيق عمل مستخلصي القطاع العام المنوط بهم القيام بهذه الإجراءات.

وأضاف "مختار" في تصريح له، اليوم الخميس، إن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور مجدي عبد العزيز رئيس لجنة الممول الضريبي بالغرفة التجارية، لبحث المعوقات التي تواجه المستخلصين في العمل وعلى رأسها مشكلة المستخلص الدخيل على المهنة والخلط بين مهام مستخلصي القطاع الخاص بالقطاع العام، والتي تستوجب أن ينهي كل شخص الإجراءات الخاصة بالقطاع الذي ينتمي إليه دون غيره.

وأشار إلى أن الشعبة أجرت عدة محاولات للتواصل مع الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالبته بتوضيح ما جاء فى بنود المنشور رقم 4 الصادر منه والخاص بسير الأعمال اليومية داخل اللوجيستيات لتنشيط الحركة وتسهيل إجراءات صرف الرسائل، لتوضيح ما جاء في المنشور وتفسير مهنة المستخلص الجمركي وتنقيتها من الدخلاء على المهنة.

وشدد على ضرورة إصدار بطاقات معتمدة من مصلحة الجمارك للمستخلصين ومساعديهم لإنهاء الرسائل الواردة إليهم وذلك طبقا للتوكيلات الصادرة لهم من أصحاب الشأن دون غيرهم، ومنع مندوبي الشركات من إنهاء أي عملية تخليص غير الشركات التي يعملون بها، علاوة على مطالبة لشعبة أعضائها بالتواجد اليومي داخل الجمعيات والساحات لمحاولة التصدي للمشكلات التي تعوق حركة الصرف ومحاولة إيجاد الحلول السريعة لها من خلال التواصل مع المسئولين.