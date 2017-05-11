بالصور .. محافظ الأقصر ومدير الأمن والمستشار العسكري يشاركون في دورة "أبو الحجاج"

الأقصر – محمد محروس:

شارك محمد بدر محافظ الأقصر واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري، اليوم الخميس، في دورة مولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري.

ورفع المحافظ ومدير الأمن ناقة العائلة الحجاجية إيذانًا بانطلاق الدورة التي شارك فيها الآلاف من أهالي محافظة الأقصر والمدن المجاورة، كما رافق المحافظ الموكب أثناء جولته بالأقصر.

انطلقت الدورة "الموكب" بعد صلاة الظهر من أمام مسجد أبو الحجاج، ثم توجهت لشارع يوسف حسن ومنه إلى مزلقان السكة الحديد ومنه إلى شارع المحطة ثم شارع المنشية وعادت في النهاية إلى المكان التي انطلقت منه.

ويسمي هذا الموكب بالدورة كونه يطوف المدينة بشكل دائري حيث يعود إلى نفس النقطة التي انطلق منها.

ويحمل ذلك الاحتفال الذي يسمى "دورة أبو الحجاج" طابعًا خاصًا وعادات وموروثات ترجع إلى العصور الفرعونية، وتشبه طقوس احتفال المصريين القدماء بالإله آمون يخرج الناس إلى ساحة مسجد أبي الحجاج الأقصري ويتحركون منها طائفين شوارع الأقصر يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن ويمارسون التحطيب والرقص بالعصا والرقص بالخيل وركوب الجمال التي تحمل توابيتًا من القماش المزركش.

ومن ملامح احتفالات مولد أبي الحجاج الأقصرى، المركب الذي يجره الآلاف ويطوفون به شوارع المدينة يتبعه عربات تحمل توابيتًا من القماش.