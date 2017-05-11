المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه

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أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.25 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.41%، وتم تغطيته بنحو 1.9 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 364 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 19.30%، وتم تغطيته بنحو 1.9 مرة.

يأتي ذلك في ظل استقرار فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية في العطاء الدوري للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذي ينظمه البنك المركزي أسبوعيًا عند 50 مليار جنيه.

وكان قد تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو 19.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط العائد على أذون أجل 364 يومل 0.037 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل %1) ليسجل نحو 19.1%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 20.4 مليار جنيه، عبر 284 عرضًا، بينما قبلت وزارة المالية نحو 6.909 مليار جنيه من خلال 64 طلب.

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وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي ارتفاع الأرصدة القائمة من استثمارت المؤسسات المالية بأذون الخزانة بقيمة بلغت نحو 720.49 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل نحو 706.97 مليار جنيه خلال يناير.

فيما تعتزم المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل، موزعة على آجال 91، 182، 266، و357 يومًا، إلى جانب طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار لأجل 5 و 10 سنوات.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.