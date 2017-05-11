البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام التعاملات

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 12906.98 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 587.39 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1360.22 نقطة .

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 24.5 مليون جنيه و 36.14 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 60.7 مليون جنيه.