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رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم المصالحة الوطنية في الصومال

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رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم المصالحة الوطنية في الصومال رئيس الوزراء: مصر حريصة على دعم المصالحة الوطنية في الصومال

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أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على دعم للمصالحة الوطنية بدولة الصومال، وحرصها  على تعزيز أُطر التعاون الثنائي معها، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر لندن لدعم الصومال، الذي عقد اليوم الخميس، تحت عنوان "دعم الأمن القومي الصومالي، أن انعقاد المؤتمر يهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم لاستعادة سيادتها على أراضيها".

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وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة بانتخاب الشعب الصومالي للرئيس محمد عبد الله محمد فارماجو، رئيسًا جديدًا للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية في أوائل 2017، وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهه والمتمثلة في مكافحة الإرهاب المستتر بالدين.

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