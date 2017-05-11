عمومية «القابضة للتأمين» تقرر زيادة رأس مال الشركة إلى 5 مليارات جنيه

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «مصر القابضة للتأمين» على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات و850 مليون جنيه.

وجاء هذا القرار بعد موافقة الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة على زيادة رؤوس الأموال المصدرة لشركات (مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية)، وذلك بهدف دعم المراكز المالية لتلك الشركات ورفع معدل كفاية رأس المال والحفاظ على التنصيف الائتماني للشركات مستقبلًا.

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كانت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة وافقت في فبراير الماضي على زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر للتأمين بمبلغ 1750 مليون جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر لشركة مصر لتأمينات الحياة بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح 1.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمبلغ 250 مليون جنيه ليصبح 750 مليون جنيه.