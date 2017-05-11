نواب «الدفاع والأمن القومي» يزورون «الميسترال» و«المحروسة» في رأس التين

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مرة أخرى تزينت القاعدة البحرية في رأس التين، لاستقبال زيارة وفد برلماني نوعي لمنشآت القوات البحرية بالإسكندرية، وذلك بعد أقل من شهر من الاحتفال الذي شهدته القاعدة لاستقبال الغواصة ٤١ الألمانية التي انضمت للواء الغواصات المصري.

في مقر قيادة القوات البحرية برأس التين، تجول أعضاء وفد برلماني يضم لجنة الدفاع والأمن القومي وعددًا من أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب بين الميسترال حاملة الطائرات والغواصة ثم لنش المحروسة العريق.

واستمع الوفد إلى شرح من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تضمن تطور المهام التي تنفذها القوات البحرية لتأمين الأهداف الاستراتيجية بالبحر والمواني والسواحل المصرية، ودورها في مكافحة الإرهاب من خلال عملية حق الشهيد، وإلقاء الضوء على قدرات وإمكانيات الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقوات البحرية التي جعلتها مصنفة ضمن أكبر وأحدث القوات البحرية على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشار إلى دور القوات البحرية في تقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة من حيث (مكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال البحث والإنقاذ وتقديم المعاونة بالإنقاذ للسفن، بجانب الاشتراك في أعمال تأمين الملاحة البحرية)، مؤكدا أن أبطال ومقاتلي القوات البحرية بما يملكونه من تدريب راق وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كل المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

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وعلى متن حاملة المروحيات "ميسترال" قام قائد الحاملة بتقديم عرض عن حاملة المروحيات سجم جمال عبد الناصر، وتضمن العرض نبذة عامة عن مراحل بناء السفينة وتدريب الطاقم المصري على الأجهزة والمعدات المختلفة بالحاملة.

وشملت الزيارة يخت المحروسة الذي يعد من أقدم العائمات في العالم، وكذلك أهم المنشآت التي تم بناؤها حديثا لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، والاستماع إلى شرح من قائد وطاقم الغواصة "41" الجديدة تضمن مراحل التدريب ورحلة الإبحار بالغواصة من لألمانيا وصولا إلى مصر.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين الحدود على كل الاتجاهات، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.