أزمة في مياه الشرب بمدينة بدر لأكثر من 12 ساعة

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أعلن المهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن ضعف خدمة مياه الشرب بالمدينة، بداية من الساعة الثامنة صباح غدٍ الجمعة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، نظرًا لأعمال تغيير الطلمبات بمحطة مياه العاشر من رمضان، التي تغذي مدينة بدر، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من تركيب الطلمبات الجديدة، ستتحسن الخدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة بالمدينة.

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وطالب رئيس جهاز مدينة بدر، سكان المدينة، وأصحاب المخابز، وغيرها من المنشآت المهمة، تخزين احتياجاتهم حتى لا يتأثروا من ضعف المياه خلال هذه الفترة.