نائبة تنتقد محافظ البنك المركزي: «غرقنا بقرار التعويم»

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انتقد المشاركون بورشة عمل "السياسات المالية والنقدية.. رؤية تحليلية"، اليوم الخميس، محافظ البنك المركزي؛ بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها تعويم الجنيه.

وحضر الورشة -التي نظمها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب- رئيس المعهد الدكتور أحمد حلمى، والنائب فايز أبو خضرة، والنائبة ميرفت ألكسان، والنائبة هانم أبو الوفا، والنائبة جليلة عثمان، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمد العقاد.

واستعرض الدكتور عمر البديهوي، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، الفرق بين السياسات المالية والنقدية، واﻷرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها.

وامتد الحديث ﻷزمات تحصيل الضرائب، حيث أكد "البديهوي"، أن هناك تهربا بتحصيل الضرائب، وذلك يؤثر بشكل كبير على إيرادات الدولة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية يتم استخدامها بشكل سلبي، مطالبا بوضع ضوابط لها قائلا "في 2008 خضنا حربا كبيرة لإلغاء الإعفاءات الضريبية بسبب استخدامها بطريقة سلبية".

وتابع "التهرب الضريبي كبير ووصل في فترة لواحد من الألف، يعني كل واحد من ألف شخص هو من يلتزم بدفع الضرائب والباقي الدولة مش بتعرف تحصل الضريبة منهم"، بحسب قوله.

وقال الدكتور عمر البديهوي، إن محافظ البنك المركزي مستقل، لا يتبع السلطة التنفيذية، ولا يوجد أي رقابة برلمانية على أدائه.

"الناس في الشارع بتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار، والحكومة مش بتعمل حاجة"، أكد النائب محمد العقاد، أنه كان يعتقد بأن محافظ البنك المركزي هو المنوط بذلك الأمر.

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وحملت النائبة جليلة عثمان المسؤولية كاملة لمحافظ البنك المركزي قائلة "هو اللي غرقنا في الأزمة اللي إحنا فيها لأنه المسؤول عن قرار التعويم"، لافتة بأن القرار كان لابد أن تسبقه إجراءات تحافظ على الشعب من جشع التجار وارتفاع الأسعار.

في المقابل، أشاد عمر البديهوي، بلجوء محافظ البنك المركزي لقرار التعويم "كان أفضل الخيارات، ولو لم يتم اتخاذه، كانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة"، بحسب قوله.

وأردف "أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هو محافظ البنك المركزي ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللي حصلت عليهم".

واختتم الأستاذ بمعهد التخطيط القومي حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن السياسات المالية والأداء الاقتصادي، لكن محافظ البنك المركزي مسؤول عن السياسات النقدية.