«المركزي» يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بواقع قرشًا واحدًا فقط، مسجلا نحو 18.14 للبيع، مقارنة بنحو 18.13 جنيه خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وقال "البنك": إنه "تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 18.01 جنيه، وهو نفس مستوى سعره بالأمس".

وسجل أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي" نحو 18.23 جنيهًا للبيع، و18.08 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 18.17 جنيه للبيع، و18.07 جنيه للشراء.

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فيما سجل سعر الدولار في كلا من بنك البركة، وبنك بيريوس، وبنك بلوم، وبنك التعمير والاسكان نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيه للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، فيما سجل سعر الدولار فى كلا من بنك القاهرة، وبنك الأسكندرية نحو 18.10 للبيع، و18 جنيهًا للشراء.