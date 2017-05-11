محافظ القاهرة يلتقي 9 رؤساء أحياء جدد

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قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن صدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيين 9 رؤساء أحياء بالقاهرة يساهم بصورة إيجابية في تحسين منظومة أداء الأحياء بالقاهرة نظرا لخلو بعض الأحياء من الرؤساء والاعتماد على قائمين بالعمل لإدارتها، ووجود رئيس حي له كامل السلطات وتحمل المسئولية في إدارة الحي، والتعرف على المشكلات والمعوقات والتغلب عليها.

وأكد المحافظ، خلال لقائه برؤساء الأحياء الجدد اليوم الخميس، على ضرورة التواجد المستمر بالشارع والالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم وإيجاد الحلول السريعة والمبتكرة للقضاء على أي معوقات والتعاون المستمر مع المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية والمواطنين والشباب ورجال الأعمال للارتقاء بالشوارع والميادين والحدائق التابعة لهم ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات البنائية في المهد.

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وقال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، إن قرار وزير التنمية المحلية صدر بتعيين كل من عصام عبدالله أحمد رئيسا لحي عين شمس، ومجدي شريف صالح رئيسًا لحي الخليفة وكان يشغل منصب مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد محمود أنيس رئيسًا لحي الزاوية الحمراء، وهاني محمد رضا عبد الحليم رئيسًا لحي المرج، وهشام عبد الغني عبد العزيز رئيسًا لحي الوايلي، وأحمد محمد أنور عباس رئيسًا لحي غرب مدينة نصر، وحسام محمد متولي رئيسًا لحي شبرا، وحسن محمد محمد حافظ رئيسًا لحي التبين، وأخيرًا الإبقاء على إبراهيم عبد الهادي يس رئيسًا لحي بولاق أبو العلا على الدرجة العليا القيادية.

وأشار محمد الشيخ إلى أنه سوف يصدر قريبا حركة تغيير في العاملين بقيادات الأحياء بمناصب سكرتيري العموم ومديري التنظيم والإسكان ومهندسي الأحياء وذلك للصالح العام وتجديد الدماء والحيوية ونقل الخبرات المكتبية من حي إلى آخر وتعظيم الإيجابيات والقضاء على السلبيات.