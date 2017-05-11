مصرفيون: إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان دليل على نجاح التعويم

التحرير

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قامت البنوك الحكومية والمحلية بإلغاء حدود السحب على بطاقات الائتمان خارج البلاد، وهو الأمر الذي يتيح للعملاء حرية سحب أي مبالغ دولارية من خلال استخدام البطاقات الائتمانية دون وجود حد أدنى أو أقصى.

ووضع البنك المركزي قيودًا على عمليات السحب بالخارج عقب قرار التعويم، وذلك من أجل الحفاظ على أكبر قدر من الحصيلة الدولارية داخل البلاد، حيث وضعت البنوك حد اقصى لعمليات الشراء من البطاقات الائتمانية خارج البلاد.

وقال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي لـ"التحرير": إن "هذا القرار يعتبر دليلًا واضحًا على نجاح التعويم"، مشيرًا إلى أن توافر السيولة الدولارية بنسبة كبيرة ساعدت البنوك على اتخاذ مثل هذا القرار، وأيضًا رغبة منها في جذب المزيد من العملاء.

وكان البنك المركزي قرر في نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو "المركزي" في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%.

وبلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي نحو 19.2 مليار دولار منذ قرار التعويم، وحتى أبريل الماضي، كما ارتفت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية إلى 21 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

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من جانبه أوضح نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بلال خليل، أن إلغاء حدود السحب على بطاقات الائتمان يساهم في توفير السيولة بالدولار في البنوك، خاصة في ظل زيادة الطلب على العملة الخضراء خلال الفترة الأخيرة من جانب الشركات والأفراد، وعلى رأسهم المستوردين لتغطيه احتياجاتهم الاستيرادية.

وأضاف "خليل" أن القرار يساهم أيضًا في القضاء على السوق السوداء للعملة، وذلك نظرًا لأن غالبية الأفراد اعتمدوا عليها للحصول على الدولار نظرًا لعدم توافره في البنوك، ووجود حدود لعمليات السحب بالخارج.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء عند مستوى نحو 18.5 جنيه، فيما يبلغ سعره في البنوك نحو 18.10 جنيه.

وكان البنك التجاري الدولى أول من بادر بإلغاء حدود السحب، ثم تبعه كلا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك إتش إس بي سي.

وتدرس حاليًا نحو 6 بنوك إلغاء حدود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، وفي مقدمتهم بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة إلى بنك مصر إيران للتنمية.