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مدينة بدر: ضعف المياه لمدة 12 ساعة نتيجة إصلاحات في محطة العاشر من رمضان

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مدينة بدر: ضعف المياه لمدة 12 ساعة نتيجة إصلاحات في محطة العاشر من رمضان مدينة بدر: ضعف المياه لمدة 12 ساعة نتيجة إصلاحات في محطة العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

عادل الدسوقي رئيس جهاز تنمية مدينة بدر

كتبت- ندى الخولي:

أعلن عادل الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الخميس، عن ضعف خدمة مياه الشرب بالمدينة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح غدٍ الجمعة 12 مايو الجاري، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تغيير الطلمبات بمحطة مياه العاشر من رمضان، التي تغذي مدينة بدر.

وأشار الدسوقي في بيان صحفي، إلى أنه عقب الانتهاء من تركيب الطلمبات ال​جديدة، ستتحسن الخدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة المدينة.

وطلب رئيس جهاز مدينة بدر من سكان المدينة، وأصحاب المخابز، وغيرها من المنشآت المهمة، تخزين احتياجاتهم حتى لا يتأثروا من ضعف المياه في هذه الفترة.

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