محافظة القاهرة تُشكل لجنة لمعاينة حريقي مستشفى البكري ومخزن الساحل

كتبت- ندى الخولي:

قالت محافظة القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية للمحافظة تلقت ظهر اليوم الخميس، بلاغاً عن اندلاع حريقين، الأول بمستشفى منشية البكري بحي مصر الجديدة، والثاني في مخزن كاوتش وقطع غيار سيارات بالعقار رقم 19 شارع الشيشيني بحي الساحل.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الأول الذي شب بمخزن مستلزمات طبية بـ"بدروم" مستشفى منشية البكري بعد الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء.

وعن الحريق الثاني، أوضحت المحافظة أنه شب بمخزن كاوتش وقطع غيار سيارات بالعقار رقم 19 شارع الشيشيني بحي الساحل، وامتد الحريق إلى واجهة العقار رقم 7 شارع العاشر، وقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة شخص بحالة اختناق.

ووجه عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية فنية من الحي والمحافظة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة له لتحديد مدي تضررهم من النيران وإعداد تقدير عن حالتهم الإنشائية.