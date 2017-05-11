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بالصور.. توريد 121 ألف طن قمح لصوامع كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (1)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (1)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (2)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (2)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (3)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (3)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (4)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (4)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (5)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (5)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (6)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (6)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (7)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (7)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (8)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (8)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (9)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (9)

توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (10)توريد 121 ألف طن قمح لصوامع (10)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الخميس، ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد محصول القمح، من خلال اللجان المشكلة لذلك.

وأكد "الهابط" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، وإلى وقتنا هذا بلغ 113 ألفًا و362 طنًا، و847 كيلو جرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين.

وأشار إلى استلام القمح من خلال 15 منفذًا، و9 مراكز تجميع يجرى الاستلام بها، والنقل إلى مواقع التخزين، موضحًا أن مواقع الاستلام تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.

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