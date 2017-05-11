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صور- ربط طفلة مريضة في السرير بعد زيارة وزير الصحة.. ومستشفى الفيوم يرد

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مصراوي Masrawy

ربط طفلة بلا رحمة داخل العناية المركزه بمستشفى الفيوم العامربط طفلة بلا رحمة داخل العناية المركزه بمستشفى الفيوم العام

الوزير لم يسمع صرخات الطفلةالوزير لم يسمع صرخات الطفلة

الممرضة مع الطفلة أثناء وجود وزير الصحةالممرضة مع الطفلة أثناء وجود وزير الصحة

الطفلة قبل الربطالطفلة قبل الربط

 

الفيوم - حسين فتحي:

 

رصد "مصراوي" تقييد طفلة لا يتخطى عمرها 4 سنوات بشريط من "الشاش" في سريرها بمستشفى الفيوم العام في أعقاب مغادرة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة للمستشفى بعد زيارة قصيرة أمس.

كان "مصراوي" التقط صورا للطفلة "منال" خلال زيارة الوزير أمس، ولم تكن مقيدة وقتها، فيما كانت تبكي الصغيرة بشدة في ظل عدم وجود مرافق معها.

وعلق الدكتور شريف صبحي، مدير الطوارئ بمديرية الصحة في الفيوم، على الصور قائلا: الطفلة مصابة بـ"كهرباء زائدة في المخ"، ما يسبب لها تشنجات مستمرة، وهو الأمر الذي دفع الممرضة إلى ربطها بقطعة من شاش في السرير حتى لا تسقط على الأرض.

وأوضح "صبحي" أن غرفة العناية المركزة تضم 12 طفلًا، تعمل 3 ممرضات على رعايتهم، مضيفًا: "من غير المعقول أن تقوم الممرضات الثلاثة بحراسة هذا العدد من الأطفال المرضى".

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مصراوي Masrawy

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