لاعبو الرجاء يواصلون إضرابهم لليوم الثالث على التوالي

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استمر لاعبي الرجاء البيضاوي المغربي، في رفضهم لاستئناف خوض التدريبات، وواصلوا إضرابهم، لليوم الثالث على التوالي.

وحضر اللاعبون صباح اليوم الخميس، لمركز التدريبات دون أن يتدربوا، حتى مع المحاولات التي قام بها مجلس الإدارة من أجل إقناعهم.

ويعود سبب مقاطعة التدريبات، للمستحقات المالية العالقة للاعبين منذ فترة، وضاق لاعبي الفريق البيضاوي ذرعا من الوعود الكاذبة لرئيس الرجاء، سعيد حسبان، الذي وعدهم خلال الفترة الأخيرة بصرف المستحقات، لكنه فضل السفر خارج المغرب.

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ويسير اللاعبون، نحو عدم خوض المباراة المقبلة، مطلع الأسبوع المقبل، أمام شباب الريف الحسيمي، في الجولة الـ28 بالدوري الاحترافي المغربي.

ويعيش مجلس إدارة الرجاء، حالة استنفار من أجل تجاوز هذه الأزمة، حيث يسعى لإقناع اللاعبين بالعودة لاستئناف التدريبات من جديد.