فيديو| شبانة يسخر من إحصائية شعبية الأهلي: «صباح الخير يعني»

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سخر الإعلامي محمد شبانة، من إحصائية شعبية النادي الأهلي، التي أجرتها الشركة الراعية للقعلة الحمراء، متسائلًا: «هل تتلون خريطة مصر باللون الأحمر».

وأضاف «شبانة»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «من الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»، أن الدراسة أعدتها الشركة الراعية للنادي من خلال شركات متخصصة في الأبحاث، بحسب ما أكدته، مشيرًا إلى أنها حددت 50 مليون مشجع للكرة في مصر، معلقًا «المفاجأة اللي محتاجة للتأمل إن الـ50 مليون منهم 40 مليون أهلاوية، صباح الخير يعني».

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وتابع، أن الإحصائية شهدت دقة مستفزة -على حد وصفه- بتحديد متوسط أعمار المشجعين، وإن من بينهم 21% لا يشاهدون سوى قناة الأهلي مهما قدمت من محتوى، «لازم كلنا نشوف الإحصائية دي اتعملت إزاي عشان يبقى فيه مصداقية».