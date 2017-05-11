أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اتحاد الكرة يستضيف الخبير التسويقي للفيفا

Google+ Print
اتحاد الكرة يستضيف الخبير التسويقي للفيفا اتحاد الكرة يستضيف الخبير التسويقي للفيفا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم، عصر يوم السبت، جولبرك سلمان، الخبير التسويقي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإلقاء محاضرة عن العلامات التجارية والتسويق التجريبي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية بجامعة القاهرة.

وتعقد المحاضرة بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة، وتأتي في إطار خطة الاتحاد للتعاون مع المؤسسات العلمية لتطوير عناصر اللعبة خاصة في مجالات الإدارة والتسويق والاستثمار الرياضي.

شاهد أيضا

يذكر أن جولبرك محاضر زائر للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله

محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان

محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان

قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا

قرية المحامدة بالبحيرة بدون مياه منذ 8 أسابيع.. والأهالي: ارحمونا

أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية

أمن الإسكندرية يداهم مصنع آيس كريم ومخزن مشروبات كحولية