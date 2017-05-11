اتحاد الكرة يستضيف الخبير التسويقي للفيفا

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يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم، عصر يوم السبت، جولبرك سلمان، الخبير التسويقي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإلقاء محاضرة عن العلامات التجارية والتسويق التجريبي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية بجامعة القاهرة.

وتعقد المحاضرة بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة، وتأتي في إطار خطة الاتحاد للتعاون مع المؤسسات العلمية لتطوير عناصر اللعبة خاصة في مجالات الإدارة والتسويق والاستثمار الرياضي.

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يذكر أن جولبرك محاضر زائر للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES).