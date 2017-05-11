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سموحة يؤدي تدريبه الأساسي بزامبيا استعدادًا لزيسكو

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سموحة يؤدي تدريبه الأساسي بزامبيا استعدادًا لزيسكو سموحة يؤدي تدريبه الأساسي بزامبيا استعدادًا لزيسكو

التحرير

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يؤدي الفريق الأول بنادي سموحة، تدريبه الأساسي، في مدينة ندولا الزامبية، مقر فريق زيسكو يونايتد، في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد ليفي مونواسا.

وكانت البعثة، وصلت في الثانية والنصف بعد ظهر أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استمرت 12 ساعة، حيث خلد اللاعبين إلى الراحة ثم أدى الفريق تدريب خفيف في حديقة الفندق الذي يقع على بعد 500 متر فقط من استاد ليفي مونواسا.

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ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير غدًا الجمعة في نفس توقيت المباراة التي تقام في الثالثة والنصف عصر السبت، ضمن دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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التحرير

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