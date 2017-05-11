تخصيص 1000 تذكرة لمباراة الأهلي وزاناكو بالإسكندرية

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن الأهلي أرسل 1000 تذكرة للقاء زاناكو، بدوري الأبطال إلى الإسكندرية.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن التذاكر تم توزيعها على منافذ البيع بأندية الأوليمبي وسبورتنج وسموحة والاتحاد ومركز شباب العامرية.

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وأكد حسين أنه تم بيع 900 تذكرة حتى الآن وهي التذاكر ذات السعر الموحد، بينما يتبقى 100 تذكرة سعر الواحدة 100 جنيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة زاناكو الزامبي، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بدروى الأبطال الإفريقي.