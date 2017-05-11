أخبار عاجلة

الكالشيو - عماد دربالة: من الصعب أن يفوز روما على يوفينتوس -
خلل في إحدى طائرات "ترامب" كاد أن يسبب كارثة -
مجلس الولايات الألماني يصادق على تعديلات في قانون الشرطة الجنائية -
"المصري الديمقراطي" يكرم قيادات نقابية باحتفالية عيد العمال -
وصول جثمان مصري لقى مصرعه بقطر إلى مطار القاهرة -
بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "الخير" بالزقازيق -
"تعليم المنيا" تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا -
حل لغز سرقة خزينة فندق شهير بالعجوزة -
«معجزات وخندق رصاص ورسائل نبوية»│«الرويسي» أول من زار حجرة رسول الله -
محافظ القاهرة: غرفة عمليات للتعامل مع الطوارئ خلال شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط لص "كاميرات المراقبة" في الزيتون

Google+ Print
سقوط لص "كاميرات المراقبة" في الزيتون سقوط لص "كاميرات المراقبة" في الزيتون

مصراوي Masrawy

سقوط لص كاميرات المراقبة

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، لغز سرقة كاميرات المراقبة بمنطقة الزيتون، حيث تبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقة، عاطل، تم ضبطه حال سرقته إحدى الكاميرات.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "أحمد.ن"، 26 سنة، عاطل، مقيم مساكن الأميرية، حال شروعه في سرقة كاميرا مراقبة مثبته أمام محل الأخشاب الكائن 29 شارع الحرية، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 بذات الأسلوب.

تحرر عن تلك الوقائع المحاضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا