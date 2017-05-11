سقوط لص "كاميرات المراقبة" في الزيتون

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، لغز سرقة كاميرات المراقبة بمنطقة الزيتون، حيث تبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقة، عاطل، تم ضبطه حال سرقته إحدى الكاميرات.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "أحمد.ن"، 26 سنة، عاطل، مقيم مساكن الأميرية، حال شروعه في سرقة كاميرا مراقبة مثبته أمام محل الأخشاب الكائن 29 شارع الحرية، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب.

تحرر عن تلك الوقائع المحاضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.