بالصور- بالخيول والجمال والمراكب.. موكب صوفي بـ"مذاق فرعوني" في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

لا يزال أهالي محافظة الأقصر يحتفظون بعادات وموروثات الاحتفال بدورة مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري، والتي ذكر مؤرخون أنها ترجع إلى العصور الفرعونية، وتشبه طقوس احتفال المصريين القدماء بالإله آمون.

ففي صبيحة يوم 14 شعبان من كل عام يخرج الناس إلى ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري، ويتحركون منها في موكب مهيب يضم الآلاف ليطوفوا شوارع المدينة يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية ويمارسون التحطيب والرقص بالعصا والخيل وركوب الجمال.

ومن أبرز ملامح احتفالات مولد العارف بالله أبي الحجاج الأقصرى المراكب التي يجرها الآلاف ويطوفون به شوارع المدينة يتبعها الجمال التي تحمل توابيت من القماش المزركش وعربات تحمل أصحاب المهن المختلفة كل يمارس عمله فوق هذه العربة من التجار والنجارين والجزارين وتجار الفاكهة في مشاهد تمثيلية هزلية.

كان الآلاف من أهالي محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، قد شاركوا، اليوم الخميس، في الاحتفال السنوي بدورة مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري التي طافت شوارع المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت الدورة "الموكب" بعد صلاة الظهر من أمام مسجد أبو الحجاج، ثم توجهت لشارع يوسف حسن ومنه إلى مزلقان السكة الحديد ومنه إلى شارع المحطة ثم شارع المنشية وبالنهاية عادت إلى المكان التي انطلقت منه.

ويسمي هذا الموكب بالدورة كونه يطوف المدينة بشكل دائري حيث يعود إلى نفس النقطة التي انطلق منها.