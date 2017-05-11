جهاز تعمير المنيا: إصلاح وبناء 1081 منزلا في 136 قرية - صور

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، انتهاء تأهيل ورفع كفاءة 1081 منزلا حتى الآن على مستوى المحافظة في 136 قرية، بقيمة إجمالية تقدر بـ55 مليونا و897 ألفا و70 جنيهاً، بمراكز "المنيا- ملوي- دير مواس- أبوقرقاص"، ممولة من البنك الدولي، ضمن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية.

وقال العميد نهاد فاروق سالم، مدير عام جهاز تعمير المنيا، إنه تمت إعادة تأهيل 288 منزلا على مستوى مركز ومدينة أبوقرقاص، للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليونا و441 ألفا و288 جنيهاً.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.