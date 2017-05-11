«كل الطرق تؤدي إلى لله» و«لم أشعر بالأمومة».. تصريحات نارية لطوني خليفة

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حل الإعلامى طونى خليفة ضيفًا أمس الأربعاء على برنامج "أنا وأنا" الذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى على قناة "On E"، وأدلى خلال الحلقة بالكثير من التصريحات التى نرصد أبرز ما جاء بها فى النقاط التالية..

تفاصيل أزمته مع رامز جلال

كشف طونى خليفة عن تفاصيل أزمته مع رامز جلال، قائلًا: "إنه يهاجم دائمًا هذه النوعية من البرامج ولهذا السبب ثورت ليس فقط بسبب المقلب، ولكن بسبب نيشان أيضًا التى تواطأ معه".

وأضاف "خليفة"، قائلًا: "أنا لا أعرف رامز جلال إلا على الشاشة، والجمهور فهم قصدى من مهاجمتى وهي أنه يكفى هذه النوعية من البرامج لسببين الأول خطورة المقلب وثانيًا الاستهزاء ببعض الضيوف، مثلما فعل رامز مع الفنانتين شيماء سيف ودينا ويزو".

"لا أتذكر من أمي ولا لحظة أمومة"

قال طونى خليفة خلال الحلقة إنه لا يزال يستيقظ مفزوعًا من النوم منذ وفاة والده لأنه رافقه لآخر العمر، وأنه لظروف معينة كان بمفرده قائلًا: "لا أتذكر من أمى ولا لحظة أمومة، من وقت ما اتولدت لحد ما توفت كان عندها مرض"، موضحًا أن عائلته لها فضل كبير عليه.

رده على استضافة "بريطانية" تقرأ الطالع من تكوين الجسم

برر طونى خليفة استضافته لبريطانية تقرأ الطالع من المؤخرة، قائلاً: "ده علم"، وأنها كانت ظاهرة يتحدثون عنها فى السوشيال ميديا عن استطاعتها رؤية مستقبل الإنسان من خلال تكوين جسمه بما فيها المؤخرة.

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فبركة برنامج رامز جلال

أكد طونى خليفة أن برنامج رامز جلال مفبرك وأن حلقاته تتم بالاتفاق مع الضيوف، مشيرًا إلى أنه عندما اكتشف محاولة الإعلامى نيشان الإيقاع به ليكون أحد ضحايا برنامج المقالب أجرى اتصالاً بأحد النجوم وحذره من البرنامج وطريقة الإيقاع بالضيوف، ولكنه فوجئ بأن هذا النجم يوافق على الظهور فى البرنامج ولكن بأجر مضاعف.

"السماح للمغتصب بالزواج من ضحيته في لبنان هبل"

صرح أيضًا بأنه ضد تعديل قانون "المغتصب" في لبنان، متسائلًا: "كيف نعفو عن المغتصب إذا تزوج من قام باغتصابها؟".

وأضاف: "يعني كده أى واحد عاوز يتجوز من واحدة وهي مش قبلاه، يروح يغتصبها وبعدين يتزوجها.. دة اسمه هبل، فالمغتصب مجرم".

كل الطرق تؤدى إلى الله

قال إنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى وسعيد بأنه وجد هذه العلاقة، قائلًا: "مثل دينى هناك دين آخر يوصلنى إلى ربى، وكل الطرق توصل إلى الله، ولا أحدد من دينه صح، وربنا وحده يحدد".

واستنكر "خليفة" الاختلاف على سر المعمودية أو الطلاق أو هذا سنى أو ذاك شيعى، قائلًا: "الله الرحمن الرحيم الملىء بالحب والمحبة والتسامح".