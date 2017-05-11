في أول تصريح له.. الفقي: سعيد باختياري مديرًا لمكتبة الإسكندرية

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور مصطفي الفقي المدير الجديد لمكتبة الإسكندرية، الخميس، إن اختياره لمنصب مدير مكتبة الإسكندرية تم من خلال الإجراءات والتقاليد المعمول بها في المكتبة، معربًا عن سعادته لاختياره بالإجماع على هذا المنصب الثقافي الرفيع.

وأضاف الفقي في تصريح لمصراوي، أن الحكومة رشحته للمنصب ثم وافق مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية على اختياره مديرًا للمكتبة.

وأوضح أن "الترشيح الاصلي له بدأ من لجنة منبثقة من مجلس الأمناء، والتي بدورها فاضلت بين كل المتقدمين وشرفتني بهذا الاختيار".

وأضاف "الفقي"، أنه سيسعي جاهدًا في جعل المكتبة العظيمة منارة ثقافية وفكرية لخدمة الشعب المصري وشعوب المنطقة، مشددًا على عزمه جعل مكتبة الاسكندرية كما كانت دائمة قلعة حصينة لمواجهة التطرف ومكافحة الارهاب بحسب وصفه.

وكان مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اجتمع صباح الخميس، لحسم اختيار المدير الجديد لمكتبة الاسكندرية وحسمت الاختيار بتعيين الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي رسميا خلفًا للدكتور إسماعيل سراج الدين، المنتهية ولايته منذ ابريل الماضي ..