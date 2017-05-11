وزير التعليم العالي: مصر في المرتبة 25 عالميًا في النانو تكنولوجي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تحتل المرتبة 25 بين ترتيب دول العالم في النانو تكنولوجي، كما أن هناك 120 ألف باحث علمي على مستوى جامعات مصر، لديهم أبحاث تساهم في التكنولوجيا والاقتصاد والعلوم.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير التعليم العالي لجامعة كفر الشيخ، اليوم، لافتتاح منشآت جديدة داخل الحرم الجامعي، بينها كلية الألسن، واللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس، والمرحلة الثانية من كلية الطب البيطري، حيث استقبله الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ.

كما شهدت الزيارة وضع وزير التعليم العالي، حجر أساس مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد، وتفقد كليات طب الفم والأسنان والتمريض ومستشفى الجامعة، الذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر يونيو المقبل.