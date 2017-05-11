بالصور.. شقيقة كاردشيان تواعد عربيًا يصغرها بـ 15 عامًا

كتبت- هاجر حاتم:

رصدت عدسات الكاميرات "كورتيني كادرشيان" شقيقة "كيم كاردشيان" وهي بصحبة أحد الشباب العرب والذي يدعى "يونس بن ديجما" جزائري الأصل، الذي يصغرها بـ 15 عامًا في بعض الأماكن العامة.

وظهر الاثنان وكأنهما حبيبان يتنزهان بأحد شوارع "بيفرلي هيلز" الفخمة، قرب لوس أنجلوس بولاية كالفيورنيا، وفقًا لما ذكرته بعض الصحف والقنوات الأجنبية، إلا أن برنامج "Entertainment Tonight" الشهير قلل من المغالاة في الأمر وشرح أن العلاقة ليست جدية بعد وفقًا لما ذكره أحد المقربين من "كورتني ويونس".

يذكر أن كورتني هي كبرى الشقيقات الثلاث "كيم وكلوي" وعمرها 38 سنة، ارتبطت سابقًا بشخص يدعى "Scott Disick" وأنجبت منه 3 أبناء، وانفصلت عنه بعد خيانته لها، وفقًا لما ذكره موقع العربية.

وعلق "سكوت" على ما ذكر حول حبيبته السابقة "كورتني كاردشيان" أنه مهتم بالعودة إلى عائلة كاردشيان مرة أخرى، بينما يبدو أن "كورتني" اهتمامها منصب "يونس"، الذي حرصت على مشاركته حفل عيد ميلاده هذا الشهر بأحد المطاعم الشهيرة في لوس أنجلوس.