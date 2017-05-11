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القوات السعودية تقتل 40 عنصرا حوثيا خلال هجوم قبالة منطقة جازان -
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القوات السعودية تقتل 40 عنصرا حوثيا خلال هجوم قبالة منطقة جازان

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القوات السعودية تقتل 40 عنصرا حوثيا خلال هجوم قبالة منطقة جازان القوات السعودية تقتل 40 عنصرا حوثيا خلال هجوم قبالة منطقة جازان

مصراوي Masrawy

الجيش السعودي

الرياض – (أ ش أ):

أكدت مصادر عسكرية سعودية، مقتل 40 عنصرا من ميليشيات الحوثيين، بينهم قيادي بارز، خلال صد هجوم حوثي قبالة منطقة جازان على الشريط الحدودي السعودي .

وقالت المصادر - حسبما أوردت قناة ( العربية ) اليوم الخميس - "إن مدفعيات القوات بمشاركة فرق راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية وبمساندة من طيران التحالف، تصدت لهجوم كبير من قبل ميليشيات الحوثي قبالة قريتي الدفينة والقرن الواقعتين على الشريط الحدودي السعودي في منطقة جازان".

وأوضحت المصادر أن المدفعية استهدفت منصات القذائف وأوكار عناصر الحوثيين التي كانت تطلق تلك القذائف، فيما كانت فرقة راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية تواجه عبر الأسلحة المباشرة عناصر حوثية، حاولت التسلل إلى الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.

وكان الحوثيون قد بدأوا الهجوم - صباح اليوم - بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على مراكز رقابية سعودية، فيما حاولت عناصر أخرى التسلل إلى داخل الحرم الحدودي بين السعودية و اليمن، بمساندة من عناصر أخرى تقلهم مركبات عسكرية حوثية.

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مصراوي Masrawy

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