تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بالتظاهر في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بالتظاهر إلى جلسة اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال الشهود في القضية، التي تعود إلى يناير 2015 بمركز أبو قرقاص، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وواجه المتهمون حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم غيابيا، وتم القبض عليهم، وإعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

ووجهت لهم النيابة تهم التظاهر بدون تصريح، والعنف وإحداث فوضى وشغب.