توزيع 1,3 مليون اسطوانة بوتاجاز على مستودعات الإسكندرية قبل رمضان

الإسكندرية - محمد أحمد

أكد صلاح عبد العال، رئيس شعبة متعهدي اسطوانات البوتاجاز بغرفة تجارة الإسكندرية، توافر اسطوانات البوتاجاز في كافة مستودعات المحافظة، وتوزيع أكثر من 1,3 مليون اسطوانة بكافة أحياء المحافظة، قبل حلول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التموين والتجارة الداخلية بغرفة تجارة الإسكندرية، اليوم الخميس، في لقاء خااص بحصص الغاز، بحضور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وممثلي شركات الغازات البترولية ورؤساء الأحياء، ومندوب الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

وأضاف عبد العال أنه تم توفير نحو17 ألفا و220 طن بوتاجاز لمستودعات المحافظة، بما يعادل مليون و377 ألف و600 اسطوانة، لافتا إلى توزيع الحصص بصورة نسبية طبقا لتوزيع المناطق وحالة السوق.

وأعلنت اللجنة في اجتماعها خريطة توزيع مصانع التعبئة لاسطوانات الغاز في الإسكندرية، والتي أظهرت وجود مصنعين للتعبئة يتم توزيع إنتاجها على 3 مصانع أخرى للتوزيع.

وبلغت حصة شركة كيروجاس 6951 طنا، بما يعادل 556080 اسطوانة، يتم توزيعها من خلال 25 منفذ للبيع، فيما بلغت حصتها شركة المكس 581308 طنا، بما يعادل 465108 اسطوانة، بينما تقدر حصة مصنع "بوتاجاسكو" بنحو 4455 طنا بما يعادل 356412 اسطوانة.