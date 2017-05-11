26 ألف طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان - صور

أسوان - إيهاب عمران:

قال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إن إمتحانات الشهادة الإعدادية عام ولغات ورياضي بدأت اليوم 11 مايو وتنتهي في 18 مايو بإجمالي 277 لجنة وتضم 26123 طالب وطالبة.

وأكد شاهين أن جميع الأسئلة الواردة في الإمتحانات تأتي من داخل المناهج والكتاب المدرسي وتلائم جميع مستويات التفكير.

وأضاف مختار شاهين أنه جرى إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتكون علي اتصال مباشر بكافة الأخرى الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية.