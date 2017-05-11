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سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل والمتاجر في عابدين

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سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل والمتاجر في عابدين سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل والمتاجر في عابدين

مصراوي Masrawy

سقوط تشكيل عصابي لسرقة المنازل

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا ضم ٣ عاطلين، تخصص نشاطه في سرقة محتويات المساكن والمتاجر بمنطقة عابدين، وتبين من خلال التحقيقات تورطهم في عدد من الوقائع بإجمالي سرقات ٣١٨ ألف جنيه ومشغولات ذهبية.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين، مفادها، أن كل من "تيمور.م"، 34 سنة، عاطل، و"حسين.م"، 35 سنة، عاطل، و"محمد.ع"، 46 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الاجراءات تم وضع عدة أكمنة أمنية بالأماكن التي يترددون عليها، وأسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ج د ر 498 ماركة فورد "ملك وقيادة المتهم الأول" وبحوزتهم طبنجة صوت و3 طلقات صوت، 2 سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكابهم 11 حادث سرقة بإجمالي 318 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وبعض الأجهزة الكهربائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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