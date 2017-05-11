شرطة السياحة تضبط 10 شركات غير مرخصة تنظم رحلات عمرة بـ 4 محافظات

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة السياحة والآثار، من ضبط 10 شركات غير مُرخصة بـ 4 محافظات.

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين حملة أمنية على الشركات والكيانات الغير مرخصة التي تمارس النشاط السياحي الديني من خلال الإعلان عن قدرتها عن تنظيم رحلات عمرة.

وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت محافظات القاهرة والجيزة والأقصر وقنا عن ضبط 10 شركات غير مرخصة.

وبالعرض على اللواء طه بيومي، مدير شرطة السياحة والآثار، واللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث شرطة السياحة، أمروا بتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حداها وإخطار النيابات المُختصة للتحقيق.