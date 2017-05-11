«المصريين الأحرار جبهة ساويرس» يدين تصريحات سالم عبد الجليل ضد «المسيحية»

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أدان حزب المصريين الأحرار -جبهة مجلس الأمناء "ساويرس"- تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، حول العقيدة المسيحية.

ووصف الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار -جبهة مجلس الأمناء "ساوسرس"- تصريحات عبد الجليل بـ"غير المقبولة والمنفرة، وتؤجج مشاعر الكراهية والفرقة في المجتمع، خاصة أنها صدرت من مدعي الوسطية والاعتدال".

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وانتقد "العلايلي"، في بيان اليوم الخميس، ظهور الشيخ سالم عبد الجليل في برنامج تلفزيوني، وتناوله لقضايا تمس وحدة واستقرار المجتمع.