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«المصريين الأحرار جبهة ساويرس» يدين تصريحات سالم عبد الجليل ضد «المسيحية»

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«المصريين الأحرار جبهة ساويرس» يدين تصريحات سالم عبد الجليل ضد «المسيحية» «المصريين الأحرار جبهة ساويرس» يدين تصريحات سالم عبد الجليل ضد «المسيحية»

التحرير

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أدان حزب المصريين الأحرار -جبهة مجلس الأمناء "ساويرس"- تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، حول العقيدة المسيحية.

ووصف الدكتور محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار -جبهة مجلس الأمناء "ساوسرس"- تصريحات عبد الجليل بـ"غير المقبولة والمنفرة، وتؤجج مشاعر الكراهية والفرقة في المجتمع، خاصة أنها صدرت من مدعي الوسطية والاعتدال".

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وانتقد "العلايلي"، في بيان اليوم الخميس، ظهور الشيخ سالم عبد الجليل في برنامج تلفزيوني، وتناوله لقضايا تمس وحدة واستقرار المجتمع.

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التحرير

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